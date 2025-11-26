أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الحصر العددي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ظهور مساحات جديدة للمعارضة بدخول مرشحين جدد، إلى جانب احتفاظ أسماء بارزة بمقاعدها بحسم فوزها من الجولة الأولى، ما يعكس حضورهم الجماهيري الكبير، فيما خرجت أسماء بارزة أخرى من السباق الانتخابي.

ومع استمرار عمليات جمع المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، بدأت ملامح جديدة تتشكل لمشهد المعارضة داخل البرلمان المقبل.

وكشفت نتائج الحصر العددي عن تقدم إسلام أكمل قرطام، نجل رئيس حزب المحافظين المعارض أكمل قرطام وأحد أحزاب الحركة المدنية، في دائرة البساتين ودار السلام، بفارق عن مرشح حزب مستقبل وطن علي عبد الونيس، حيث حصل الأول على 15,885 صوتًا، بينما جاء عبد الونيس في المركز الثاني بـ 14,195 صوتًا.

واحتفظ عدد من مرشحي المعارضة بمقاعدهم في مجلس النواب الجديد بعد تجاوزهم نسبة 50% +1 من الأصوات، ما يعكس حضورهم الكبير في دوائرهم، فيما تتجه أسماء أخرى بارزة لخوض جولة الإعادة.

ومن الأسماء التي حسمت الفوز بحسب المؤشرات الأولية:

عبد المنعم إمام، مرشح حزب العدل، في دائرة التجمع والشروق.

ضياء الدين داود، مرشح مستقل بدمياط.

أحمد الفرغلي، مرشح مستقل ببورسعيد.

ويخوض جولة الإعادة بحسب المؤشرات الأولية:

أحمد بلال، مرشح حزب التجمع، بدائرة المحلة الكبرى.

أحمد الشرقاوي، مرشح مستقل بدائرة المنصورة.

القيادي بحزب الوفد محمد عبد العليم داود.

وفي المقابل، خرج عدد من مرشحي المعارضة البارزين من المنافسة، ومن بينهم طلعت خليل، مرشح حزب المحافظين.