وزير الخارجية: نحترم جميع الأطياف اللبنانية ولا يمكن استثناء أي فصيل

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تجري اتصالات بكل الأطراف الإقليمية دون استثناء لمصلحة لبنان والاستقرار فيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنّ مصر تحترم خصوصية المجتمع اللبناني بكل مكوناته وطوائفه.

وتابع ردًا على سؤاله عما إذا كان هناك تواصل مصري مع حزب الله: «لا يمكن على الإطلاق أن نستثني أو نستبعد أي فصيل أو أي طائفة».

وأشار إلى أن كل الطوائف اللبنانية جزء لا يتجزأ من التنوع داخل المجتمع اللبناني، وهو ما يمثل سر ثراء هذه الدولة على مدار التاريخ.

وشدد على أنّ مصر توظف جميع اتصالاتها سواء بالأطياف اللبنانية أو بكل الأطراف الإقليمية والدولية بما في ذلك الولايات المتحدة لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وخفض التصعيد.

وأكد أن مصر تبذل جهودًا لتجنيب لبنان أي مخاطر محتملة للتصعيد في الفترة المقبلة، مشددا على أن مصر تدعم بكل قوة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الذي تم التوصل إليها في نوفمبر 2024).

وأوضح أن هذا الاتفاق مهم للغاية، ويجب الحرص على الالتزام به وتنفيذه بكل جوانبه، مشيرًا إلى أن مصر تدين كل الانتهاكات التي تتم في حق هذا الاتفاق وجميع الخروقات التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد أن هناك حاجة لعمل مكثف عبر الاتصالات مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لعودة الالتزام بهذا الاتفاق والعمل على تنفيذه بكل مراحله بما في ذلك حصر السلاح وفرض سيادة الدولة.

ونوه إلى أن إسرائيل عليها التوقف عن الانتهاكات التي ترتكبها، وأن تُترك الفرصة أمام مؤسسات الدولة اللبنانية وفي القلب منها الجيش الوطني اللبناني للاستمرار في مهمته الوطنية التي يقوم بها بنجاح.

وأكد أن مصر تعول على المبادرة التي أطلقها الرئيس جوزيف عون، حيث تتضمن عناصر شديدة الأهمية ويتعين البناء عليها.