محكمة أمريكية تلغي غرامة على ترامب قدرها 465 مليون دولار في قضية احتيال

ألغت محكمة ولاية في نيويورك، صباح يوم الخميس، الغرامة البالغة حوالي 465 مليون دولار التي فرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الاحتيال المدني.

وكان قرار المحكمة الذي وجد أن ترامب بالغ في ثروته في البيانات المالية واحدة من القضايا القانونية القليلة التي لم تتوقف أو تُرفض نتيجة لفوزه الرئاسي، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وانقسمت المحكمة حول عدة جوانب من قرار القاضي في نيويورك آرثر إنجورون في القضية، لكنها اتفقت على إلغاء الغرامة الضخمة المفروضة على الرئيس.

يمكن أن يواصل النائب العام لنيويورك ليتيتيا جيمس السعي لتحصيل الغرامة عن طريق استئناف حكم القضاة أمام المحكمة الأعلى التالية في الولاية، محكمة الاستئناف.

ووجد القاضي إنجورون ترامب مسئولا عن الاحتيال المالي في عام 2023، وقدرت هيئة محلفين لاحقا العقوبات التي يحتاج الرئيس وشركاؤه التجاريون لدفعها.

وتم في النهاية منع الرئيس من إدارة أعمال في الولاية كموظف أو مدير لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 364 مليون دولار كانت تتراكم عليها الفائدة يوميا.

ويتجاوز المبلغ الإجمالي – المضاف إليه الغرامات المفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في منظمة ترامب، ومن بينهم ابنا ترامب، إريك ودونالد الابن - الآن 527 مليون دولار بالفوائد.