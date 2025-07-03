مسئول أمني في حماس: نقاط المساعدات الإسرائيلية تستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال وتهريب المخدرات

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قال مسئول أمني في حركة «حماس»، إن خطة المساعدات الإسرائيلية تنشر الفوضى وتخلق بيئة طاردة للحياة عبر زيادة المعاناة.

ونوه في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الخميس، أن «مخابرات الاحتلال تنفذ أنشطة أمنية من خلال نقاط المساعدات».

وأشار إلى أن «نقاط المساعدات تستخدم لتجنيد متخابرين مع الاحتلال والالتقاء بهم»، معلنًا عن «إحباط محاولات لتهريب أدوات تجسس وهواتف حديثة لمتخابرين في تنفيذ مهام أمنية خطيرة».

وأضاف: «ضبطنا عملاء كلفوا بتهريب كميات مخدرات كبيرة من ضباط مخابرات ضمن طاقم المساعدات، وهذه المخدرات تستخدم في توريط الشباب لإسقاطهم وربطهم أمنيا وتكليفهم بمهام تجسسية».

ووجه نداء لبعض الشركات المحلية بعدم التورط في مخطط الاحتلال وشرعنة جرائمه، محذرًا من أن «الاحتلال يعمل على خلق المشاكل وإطالتها لبروز عصابات إجرامية وتوجيهها لزعزعة الأمن».

وأمس الأربعاء، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صورا جديدة لحبوب مخدرة وجدها مواطن فلسطيني في كيس طحين بدير البلح تسلمه من مراكز توزيع المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد كشف يوم الجمعة، وجود أقراص مخدرة داخل أكياس الطحين القادمة من مصائد الموت.

واعتبر المكتب ذلك جريمة بشعة تستهدف صحة المدنيين والنسيج المجتمعي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.