أُصيب 14 شخصًا، بينهم أطفال وسيدات، بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في أرض زراعية بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة انفصال أحد الإطارات عن مكانه أثناء سير المركبة.

وكان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص عند مدخل مدينة أجا. وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص إصابة كل من: دعاء أحمد إبراهيم عثمان، 32 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصفاء خليل حبيشة عطوة، 50 سنة، باشتباه كسر في الفقرات العنقية، وحسن أحمد كامل محمود، يبلغ من العمر سنة واحدة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويوسف كمال مصطفى إبراهيم، 18 سنة، بكدمات وسحجات، واشتباه نزيف بالبطن، وأيمن عماد مصطفى إبراهيم، 18 سنة، بكدمات وسحجات، وعبير علي فريد علي، 50 سنة، بكدمات وسحجات، وتيم أحمد محمد المنسي، 4 سنوات، بكدمات وسحجات، وليلى السيد عبد الوهاب، 50 سنة، بكدمات، واشتباه نزيف بالبطن، وعبد الحميد محمد أحمد السيد، 33 سنة، بكدمات، واشتباه نزيف بالبطن، وسيف جمال مصطفى إبراهيم، 14 سنة، بكدمات، واشتباه نزيف بالبطن، وأم هشام حسن محمد، 55 سنة، بكدمات وسحجات، وكيان إبراهيم أحمد، سنتان، بكدمات وسحجات، وأسماء أحمد محمود، 26 سنة، بكدمات وسحجات، ونجلاء أحمد إبراهيم أحمد، 30 سنة، بكدمات وسحجات.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى مستشفى أجا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.