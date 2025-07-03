يائير جولان: مماطلة نتنياهو في صفقة الأسرى بدافع سياسي للبقاء في الحكم أمر مثير للسخرية

قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، يائير جولان، اليوم الخميس، إن صفقة وقف النار وتبادل الأسرى تُدار على مراحل مع مماطلة ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحسم، مشيرا إلى أن الدافع ليس أمنيا بل سياسيا "مثير للسخرية" من أجل البقاء في الحكم.

كما وصف جولان الحكومة الحالية بأنها "حكومة فشل ودمار" ترفض تحويل الإنجازات العسكرية إلى حسم سياسي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن تغيير الحكومة الحالية يشكل شرطا أساسيا للأمن وإعادة البناء، معتبرا أنها تُغامر بمصير الشعب الإسرائيلي لإنقاذ نفسها سياسيا.

وأمس الأربعاء، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11) بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، أبديا موافقة مبدئية على المقترح المطروح لصفقة تبادل الأسرى، خلال نقاشات مغلقة جرت مؤخرًا.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في تصريحات للصحفيين، "قبول تل أبيب لمقترح ويتكوف"، مشيرًا إلى وجود ما سماها "مؤشرات إيجابية" على إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، قالت حركة حماس، في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، إنها تجري مشاورات حول مقترحات تلقتها من الوسطاء، للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل من غزة، وإغاثة الفلسطينيين، علما بأن الحركة أعلنت مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.