مصدر بفريق البحث عن مفقودي الحفار الغارق في جبل الزيت: غدا آخر يوم في البحث ثم تتوقف العمليات بشكل كامل

أكد مصدر بفريق البحث عن 3 مفقودين من طاقم الحفار الغارق في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، أنهم فتحوا الكونتر ولم يعثروا على ضحايا، وحاليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية للبحث في غرف الإعاشة والحمامات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن غدا الأحد متوقع أن يكون آخر يوم في عمليات البحث عن المفقودين ومن ثم توقف العمليات بشكل كامل.

يذكر أن الجهات المعنية شكلت غرفة عمليات طوارئ لمتابعة المفقودين.

كانت محافظة البحر الأحمر شهدت حادثا مأساويا بغرق حفار بترول كانت تجره 3 قاطرات، حيث ورد بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، التي أصدرت تعليماتها بسرعة تحرك قطعة بحرية من إحدى القواعد بالبحر الأحمر وكان التحرك سريعا، ما ساهم في إنقاذ معظم العاملين.

وكان على متن الحفار 30 مواطنا، جرى إنقاذ 23 أحياء، وانتشال 4 جثامين، ويتبقى 3 آخرين مفقودين يجري البحث عنهم.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الـ23 المصابين إلى مستشفى الجونة والعام، والمتوفين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.