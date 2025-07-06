مصدر طبي: الضحية العاشرة في حادث الطريق الإقليمي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الباجور العام

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع صباح السبت على الطريق الإقليمي إلى عشر حالات وفاة، وذلك بعد وفاة سيدة تُدعى "ع. م. ع" من قرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، متأثرة بإصابتها داخل مستشفى الباجور العام، وفق ما أكده مصدر طبي منذ قليل.

وقال المصدر الطبي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن السيدة كانت تتلقى العلاج منذ وقوع الحادث، إلا أن حالتها الصحية كانت حرجة منذ اللحظة الأولى، ولفظت أنفاسها الأخيرة رغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذها.

وبوفاتها، يرتفع عدد ضحايا الحادث المأساوي إلى عشر وفيات، من بينهم عدد كبير من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بينما لا تزال بعض الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية في مستشفيات الجيزة والمنوفية.

وكان الحادث قد وقع صباح السبت، نتيجة تصادم عنيف بين سيارتين ميكروباص على الطريق الإقليمي في نطاق قرية منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، أثناء توجه عدد من الركاب، معظمهم من قرى مركز أشمون، إلى مدينة السادات.

وأشارت المعاينات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في وقوع التصادم، بعد أن فقد سائق إحدى السيارتين السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى الاصطدام المباشر بالسيارة الأخرى، وسط غياب ملحوظ للرقابة المرورية وافتقار الطريق لعلامات التحذير اللازمة.

وتحوّلت عدة قرى في محافظة المنوفية، خاصة في مركز أشمون، إلى سرادقات عزاء مفتوحة عقب الحادث، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، بالتوازي مع مطالبات واسعة من الأهالي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الإقليمي، الذي أصبح مصدرًا متكررًا للحوادث الدامية.