نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن غدا الاثنين

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من المقرر أن يلتقي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي غدا الاثنين، طبقا لما ذكره مكتب نتنياهو.

وسيصل نتنياهو إلى واشنطن مساء اليوم الأحد، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته العاملة بمختلف أنحاء قطاع غزة "قصفت أكثر من 130هدفا إرهابيا في الساعات الـ24 الماضة، بما في ذلك مراكز قيادة ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ وخلايا إرهابية".

وتم تنفيذ الغارات الجوية بالتنسيق مع قوات برية منخرطة في عمليات نشطة بمختلف أنحاء القطاع.