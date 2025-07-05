شوبير: مفاجآت بالجملة خلال الأيام المقبلة

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلًا واسعًا بين جماهير النادي الأهلي، بعدما كشف عن وجود مفاجآت مرتقبة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة مقتضبة قال فيها:" مفاجآت بالجملة في الأيام القليلة القادمة."

ويواصل الأهلي تحركاته لتدعيم الفريق بعد ختام مشاركته في كأس العالم للأندية، وقبل انطلاق المعسكر التحضيري للموسم الجديد، المقرر إقامته في تونس.

وتزامن حديث شوبير مع حالة من الغموض تحيط بمستقبل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، في ظل اهتمام عدد من الأندية الخليجية بخدماته، خاصة من الدوريين القطري والإماراتي، وهو ما قد يدفع إدارة الأهلي لاتخاذ قرار حاسم بشأن مصيره في الفترة القادمة.