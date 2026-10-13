سفارة النرويج ومركز القاهرة الدولي تنظمان ورشة عمل لمناقشة تعزيز أجندة المرأة والسلام

عقدت سفارة النرويج بالقاهرة، بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ورشة عمل بالإسكندرية جمعت صانعات السلام وخبراء إقليميين ودوليين، لمناقشة سبل تعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في سياق إعادة الإعمار بعد النزاعات والتعافي طويل الأمد.

وافتتح ورشة العمل السفير إريك ب. هوسم سفير النرويج لدى مصر، والمستشار كريم إسماعيل نائب المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن الاتحاد الأفريقي، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (نوراد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى جانب منظمات مجتمع مدني تقودها النساء، لمناقشة سبل تعزيز دور المرأة وقيادتها والاستفادة من خبراتها في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار.

وبحسب بيان صادر عن سفارة النرويج بالقاهرة، تناولت المناقشات التحديات التي تواجه النساء في التأثير على عمليات السلام ومنع النزاعات والتعافي، إلى جانب السبل العملية لتعزيز مشاركتهن الفعالة في القرارات التي ترسم مستقبل مجتمعاتهن.

كما ناقش المشاركون أهمية توفير تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به للمنظمات التي تقودها النساء، وتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والشركاء المنفذين، وإيلاء اهتمام أكبر بالمبادرات المحلية لبناء السلام.

وأكدت المناقشات أهمية النظر إلى صانعات السلام ليس فقط باعتبارهن مستفيدات من جهود بناء السلام، بل بوصفهن شريكات أساسيات في صياغة الحلول وترسيخ السلام.

ومن المنتظر أن تسهم مناقشات ورشة العمل في إثراء الحوار الإقليمي حول مشاركة المرأة وقيادتها في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، بما في ذلك التحضيرات للمنتدى السادس لأسوان، المقرر عقده يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.

وعُقدت ورشة العمل بالتزامن مع الندوة الدولية "إعادة التفكير في إعادة الإعمار" التي استضافتها مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر.

ونظمت الندوة مؤسسة سنوهيتا ومكتبة الإسكندرية، بدعم من النرويج وعدد من الجهات الأخرى، وسلطت الضوء على مفهوم إعادة الإعمار بما يتجاوز إعادة بناء المرافق والمنشآت، ليشمل استعادة الثقة والهوية والعلاقات الإنسانية والحياة العامة المشتركة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة.