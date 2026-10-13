 انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في فرنسا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:25 ص

انطلقت في فرنسا، الثلاثاء، موجة احتجاجات طلابية جديدة، وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية.

وتشارك الناشطة السويدية جريتا ثونبرج في الاحتجاجات، إذ لاحظ صحفي في وكالة «فرانس برس» وجودها الثلاثاء، أمام مدرسة ثانوية في منطقة باريس.

وفيما يسعى الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ في منتصف سبتمبر، ينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة الثلاثاء، باعتبارها نقطة تحول، في وقت تأمل الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار.

وقال اتحاد الطلاب عبر منصة «إكس»: «إنهم لا يصغون إلينا، لذا سنواجههم»، بينما تطالب منظمات طالبية من المدارس الثانوية والجامعات بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو منذ أيام عدة.

والجمعة، أشارت الحكومة إلى انخفاض كبير في عدد الثانويات التي شهدت تعليقا للدروس أو احتجاجات أمام أبوابها. وقالت وزارة التربية إن أكثر من 96 في المئة من الثانويات كانت مفتوحة الجمعة.


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