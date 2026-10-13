احتجاجات الطلبة في فرنسا تدخل أسبوعها الثالث

من المقرر أن يخرج طلبة المدارس الثانوية في فرنسا إلى الشوارع، اليوم الثلاثاء، لمواصلة حركتهم للأسبوع الثالث على التوالي، بدون تلقي أي استجابة واضحة لمطالبهم من جانب صناع القرار.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأنه من المقرر أن تقام بعد ظهر اليوم مظاهرة بقيادة الطلبة، وبتنظيم من النقابات الطلابية ونقابات المعلمين الرئيسية، في الدائرة الثالثة عشرة بباريس، في حدث يمكن من خلاله قياس ما إذا كانت هذه الحركة الاحتجاجية قد بدأت تفقد زخمها.

وكانت الاحتجاجات قد حشدت في ذروتها، يوم الثلاثاء الماضي، أكثر من 250 ألف شخص في الشوارع بأنحاء فرنسا للمطالبة بزيادة الموارد المخصصة للتعليم.

وقد تحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث أسفرت الاشتباكات مع الشرطة عن اعتقال ما يقرب من 7000 شخص.