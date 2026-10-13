شوبير يسخر من بيانات الزمالك: هل صوت الجماهير السبب في الخسارة؟

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، بشكل ساخر، على البيانات التي أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك عقب مباراة القمة الأخيرة.

وخسر الزمالك بهدفين دون رد في القمة، بينما اعتبر مسؤولو الأبيض أن الفريق تعرض للظلم التحكيمي، من الحكم السلوفيني رادو رازوفيتش، الذي لم يحتسب ركلتي جزاء، بالإضافة لشكوى ضد مخرج المباراة، بسبب إظهار صوت هتافات مسيئة من جماهير الأهلي، وشكوى أخرى ضد تجاوزات الجماهير أمام رابطة الأندية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "'أغلب الحكام اللي سألتهم عن الحالات التحكيمية في القمة قالوا مفيش ركلات جزاء مستحقة لصالح الزمالك، خلصنا من التحكيم دخلنا على مخرج المباراة، أصله مكتمش الصوت لما كان في هتافات مسئية".

وتابع: "طبعا لو في خروج عن النص عيب ومعنديش مشاكل يتاخد إجراءات ضد ده، ولكن السؤال هنا: هل الصوت كان السبب في الهزيمة؟!".

وأضاف: "ثم بيان لرابطة الأندية عشان الهتافات المسيئة، هل الهتافات هي اللي خسرتك؟! هل مخرج المباراة هو اللي خسرك؟! هل اتكلمت في أي جانب فني سواء التشكيل ولا التكتيك ولا إدارة المباراة؟ هل وقفت مع نفسك وسألت إيه السبب الحقيقي في الخسارة؟''