رئيس هيئة الأركان التركية وقائد الجيش الباكستاني يبحثان هاتفيا قضايا إقليمية

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع قائد قوات الدفاع والقوات البرية الباكستانية عاصم منير.

وقالت قناة «TRT عربي»، إن الجانبين تطرقا خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة سترسل اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية إلى البرلمان للتصديق عليها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أردوغان، في تعليقات أدلى بها عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن تركيا تندد بشدة بهجمات الحوثيين على السعودية، وتقف إلى جانب الأشقاء والأخوات في السعودية في مواجهة هذه الهجمات.

ووقعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في 7 أغسطس، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على الجميع، وتهدف إلى تعزيز الردع المشترك وتطوير التعاون الدفاعي، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»، التي استضافتها المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.