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تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2026، على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، بمشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة عالميًا.

وتشهد منافسات اليوم مواجهات قوية لحجز بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي، وجاءت أبرز المباريات كالتالي:

منافسات السيدات:

- المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثانية عالميًا، أمام اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة عالميًا.

- المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة السادسة عالميًا، أمام الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام، المصنفة الخامسة عالميًا.

منافسات الرجال:

- المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، أمام المصري محمد زكريا، المصنف السادس عالميًا.

- الإنجليزي مروان الشوربجي، المصنف التاسع عالميًا، أمام المصري كريم عبد الجواد، المصنف الرابع عالميًا.

وتستمر منافسات البطولة على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة بداية من الدور ربع النهائي، على أن تُقام المواجهات الختامية يوم 16 أكتوبر.