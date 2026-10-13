عون يبحث مع ولي عهد السعودية الهجمات على المملكة ويؤكد تضامن لبنان

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بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأوضاع في المملكة عقب الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت مدنية أخرى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عون مع بن سلمان، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وذكر البيان أن عون اطلع من ولي العهد السعودي على الأوضاع في المملكة، وجدد إدانته للهجمات التي استهدفتها.

وأكد عون "تضامن لبنان، رئيسا وشعبا، مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعبا".

واعتبر أن هذه الهجمات تشكل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها، وكذلك لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على ضرورة احترام سيادة السعودية وسلامة أراضيها، والامتناع عن استهداف منشآتها المدنية والحيوية.

كما أعرب الرئيس اللبناني عن تعازيه بضحايا الهجمات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ومنذ 5 أكتوبر الجاري تعرضت 5 مطارات سعودية لهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة مئات، فضلا عن أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.

ويأتي التصعيد في ظل مواجهة عسكرية متواصلة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين منذ يوليو الماضي، شملت هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.

ومنذ مارس 2015 تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة منذ سبتمبر 2014.