تحالف الشرعية: اعتراض 3 درونز شمال الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، ‏اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار (درونز) شمال مدينة الرياض، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأعلن التحالف، أمس الاثنين، إحباط هجمات حوثية بصواريخ باليستية وطائرات استهدفت المملكة، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جماعة الحوثي المتمردة في اليمن ترتكب "أفعالا خاطئة للغاية" تعليقا على اعتداءاتها على المملكة.

وأفاد التحالف في منشور على منصة "إكس" بـ"اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه العاصمة السعودية، الرياض، إلى جانب "اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط"

بدورها، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في إطار استكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

في سياق متصل، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إلى تصاعد هجمات الحوثيين ضد السعودية مؤخرا قائلا: "هذا الوضع ليس جيدا على الإطلاق".

وردا على سؤال لمراسل وكالة الأناضول عما إذا كان يرى علاقة بين تصاعد هجمات الحوثيين وانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي المقررة الشهر المقبل، أجاب ترامب: "لا أعرف كيف سيؤثر ذلك في الانتخابات. أنا لا أضع هذا الأمر في حساباتي".

وتابع: "كل ما أعرفه هو أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، وأن هذا الأمر أصبح واقعا الآن. لن يمتلكوا أبدا سلاحا نوويا. لكن الحوثيين يتصرفون بشكل خاطئ".