الخطوط الجوية الأردنية تعلق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطاري الرياض والدمام

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام مؤقتًا، في ضوء الظروف الراهنة وتعليق العمليات الجوية في المطارين من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الملكية الأردنية، في بيان، أنها تتابع المستجدات بشكل مستمر، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي والجهات المعنية، مشيرةً إلى أن رحلاتها ستُستأنف فور السماح باستئناف العمليات الجوية في المطارين، وبعد التأكد من توافر جميع متطلبات السلامة التشغيلية.

وشددت الشركة على أن سلامة مسافريها وطواقمها الجوية تأتي في مقدمة أولوياتها، داعيةً المسافرين المتأثرين إلى متابعة آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للشركة.

وأعربت الملكية الأردنية عن تقديرها لتفهم المسافرين وتعاونهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

ومددت السلطات السعودية إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت، وألغت شركات طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أن تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، ثاني أكثر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة، يأتي «لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية».