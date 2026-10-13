شهيد جراء غارة للاحتلال على مركبة شرق مدينة غزة

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استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، في غارة من مسيّرة إسرائيلية على مركبة في محيط شارع يافا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وذكر مراسل وكالة «صفا»، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدخل محل تجاري في محيط منتزه البلدية وسط مدينة غزة دون إصابات.

وأشار إلى إصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال في حي الأمل ومحيط مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن الطفل أسامة أحمد عابد (4 سنوات) استشهد متأثرًا بإصابته قبل نحو ثلاثة أسابيع، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة الزوايدة وسط القطاع. لترتفع حصيلة الغارة إلى شهيدين من الأطفال.

وأوضح أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأضاف أن قصفًا مدفعيًا مكثفًا استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة وغربي بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي السياق، نفّذ جيش الاحتلال عملية نسف في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي جنوبي القطاع، أفاد المراسل بإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال جنوبي وشرقي مدينة حمد شمالي خان يونس.

وأشار إلى إصابة مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب برج الإسراء في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار والنسف في عدة مناطق من القطاع، ما أدى لاستشهاد 1493 مواطنًا وإصابة 5299 آخرين.