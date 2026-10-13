الاحتلال يعتدي على الطبيب الفلسطيني مروان الهمص بحضور بن غفير ويتركه بكسور وآلام حادة

كشف مكتب إعلام الأسرى، الثلاثاء، تفاصيل الاعتداء على الكادر الطبي الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا تعرض الطبيب مروان الهمص للضرب والتقييد المباشر بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في معتقل «جانوت»، يوم 7 أكتوبر الجاري.

وأوضح المكتب في بيان، نشره المركز الفلسطيني للإعلام، أن الطبيب الهمص واجه استفزازات بن غفير بثبات، وتمسك بأداء واجبه المهني والإنساني تجاه المرضى والمصابين، رغم ما تعرض له من أشكال الترهيب والتنكيل.

وأفاد بأن الدكتور الهمص، يعاني حاليًا من كسور وآلام حادة في الظهر، جراء ما تعرض له من ضرب وتنكيل، مشددًا على حاجته الماسة والمباشرة إلى التدخل الطبي وتلقي العلاج اللازم، في ظل خطورة وضعه الصحي.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن عمليات القمع والتنكيل التي شهدها معتقل «جانوت» يوم 7 أكتوبر الجاري كانت الأشد والأشرس بحق أسرى قطاع غزة، في سياق الاعتداءات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال.

وطالب المكتب بتدخل دولي عاجل لحماية الدكتور مروان الهمص، وجميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على توفير العلاج الفوري لهم، محمّلًا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكد المكتب ضرورة التحرك العاجل لضمان حماية الأسرى والمعتقلين، ووضع حد للاعتداءات التي تطالهم، ولا سيما الكوادر الطبية التي تؤدي واجبها المهني والإنساني تجاه المرضى والمصابين داخل أماكن الاحتجاز.