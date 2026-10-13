إندونيسيا تعيد 20 سلحفاة بحرية خضراء إلى المحيط

أعادت السلطات الإندونيسية في جزيرة بالي 20 سلحفاة بحرية خضراء محمية إلى المحيط اليوم الثلاثاء، عقب العثور عليها ومصادرتها في قارب فارغ، يبدو أن مهربي الحياة البرية تركوه أثناء الفرار من مداهمة شرطية.

وقد أجرى المسئولون فحوصات نهائية للسلاحف في مركز لحماية الحياة البيئة في جزيرة سيرانجان، التي تعرف أيضا بجزيرة السلاحف بجنوب بالي.

وكانت الشرطة البحرية في بالي قد أحبطت السبت الماضي محاولة لتهريب 22 سلحفاة بحرية خضراء في المياه قبالة جزيرة سيرانجان بعدما تلقت تقريرا من السكان يفيد بوجود نشاط مشتبه به لتهريب سلاحف بالمنطقة.