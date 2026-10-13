مصر تتحرك مجددًا لفتح السوق الأوروبية أمام صادرات العسل

- توقعات بتراجع صادرات العام الحالي بنسبة 6% بسبب الأوضاع الجيوسياسية

أكد خبراء بقطاع النحل والعسل، أن السوق الأوروبية تمثل فرصة مهمة أمام صادرات العسل المصري، في ظل تحركات لتوفيق المنتج المحلي مع الاشتراطات الأوروبية وفتح السوق أمامها، مشيرين إلى أن الفترة الحالية تشهد خطوات جديدة لدراسة أوضاع العسل المصري تمهيدًا لبدء التصدير، متوقعين تراجع الصادرات خلال العام الحالي بفعل تداعيات الأوضاع الجيوسياسية، واضطرابات حركة الشحن والملاحة البحرية.

أكد فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، أن الدولة- ممثلة في إدارة الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وكذلك هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى اتحاد النحالين العرب- تعمل على فتح السوق الأوروبية أمام العسل المصري، بالتوافق مع متطلباتها، مشيرًا إلى أن صادرات العسل وصلت إلى نحو 2800 طن خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي.

وأوضح أن هناك عملية تسجيل وتتبع للمنتج بالكامل إلى جانب تدريب النحالين على الممارسات الجيدة لتربية النحل، بما يضمن عدم استخدام العقاقير الطبية في علاج أمراض نحل العسل، والحصول على عسل نقي يمكن تصديره وفق الاشتراطات الأوروبية.

وتوقع "بحيري"، أن تتراجع صادرات العسل خلال العام الحالي بنسبة 6.25%، متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية، وتأثر حركة الشحن والملاحة البحرية، موضحًا أنها كانت تسجل في السابق نحو 3200 طن، بينما من المتوقع أن تصل خلال العام الحالي إلى 3000 طن.

وأكد أن انخفاض سعر العسل في البورصة العالمية، والذي يصل إلى نحو 3 دولارات تقريبًا، يجعل تصديره بكميات ضعيفة مقارنة بصادرات طرود النحل، التي تصل إلى نحو 1,200 مليون طرد نحل سنويًا، بسبب ارتفاع سعرها عالميًا، وانخفاض تكلفتها مقارنة بالعسل.

ومن جانبه، قال فؤاد بدران، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتجارة والتوريدات «آل بدران»، إنه من المتوقع أن تبدأ مصر تصدير عسل النحل إلى أوروبا خلال عام، موضحًا أن خبيرًا أوروبيًا سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لدراسة أوضاع عسل النحل تمهيدًا لبدء تصديره، مشيرًا إلى أن الخبير سبق أن افتتح السوق الأوروبية أمام صادرات الأسماك المصرية.

وأضاف "بدران" أن هناك إجراءات يتم اتخاذها حاليًا للتحوط وضمان دخول عسل النحل المصري إلى السوق الأوروبية.

وتنص المادة 118 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 6/2019 بشأن الأدوية البيطرية، على توسيع نطاق القواعد المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، لتشمل واردات الحيوانات ومنتجاتها من خارج دول التكتل.

كما تنص المادة 118 على أنه لا يجوز للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبة في تصدير الحيوانات ومنتجاتها للاستهلاك البشري إلى الاتحاد الأوروبي استخدام مضادات الميكروبات لتعزيز النمو أو زيادة الإنتاج، إضافة إلى حظر استخدام بعض مضادات الميكروبات المخصصة في الاتحاد الأوروبي لعلاج بعض أنواع العدوى لدى البشر، وقد طُبقت هذه القواعد على المنتجين في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.

ولا يسمح بتصدير الحيوانات المنتجة للغذاء ومنتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي إلا للدول التي تقدم ضمانات بالامتثال لهذه القواعد، ودخل هذا البند حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 2026.

وتراجع المفوضية الأوروبية قائمة السلع المستهدفة دوريًا، ويتم التصويت عليها من قبل الدول الأعضاء قبل اعتمادها رسميًا من جانب المفوضية، ووفقًا للموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، تشمل هذه القائمة العديد من السلع، من بينها العسل.

ويبلغ إنتاج مصر من العسل سنويا نحو 30 ألف طن، فيما يبلغ نصيب استهلاك الفرد في مصر من العسل نصف كيلو سنويًا، وهو معدل قليل بالنسبة للاستهلاك في الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا، بحسب أسماء أنور رئيس قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة.