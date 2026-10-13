رجل يطعن 8 أشخاص على الأقل في مركز تجاري بكوريا الجنوبية

أفاد مسئولون في الشرطة والإطفاء بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا طعن 8 أشخاص على الأقل في مركز تجاري بمدينة إنتشون.

وقالت شرطة منطقة "نامدونج" في إنتشون إنها احتجزت مشتبها به يبلغ من العمر 59 عاما، هاجم المتسوقين أثناء تنقله داخل المركز التجاري قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.

ولم يتضح على الفور الدافع وراء ارتكاب هذه الهجمات.

وذكرت إدارة الإطفاء في إنتشون أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة، من بينهم امرأة في العشرينيات من عمرها خضعت لعملية جراحية بعد وصولها وهي تعاني من توقف القلب.

ولم تقدم الإدارة على الفور تفاصيل حول مدى خطورة الإصابات الأخرى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن شاهد عيان القول إن المشتبه به بدا وكأن سكاكين مثبتة في كلتا يديه.

وأوضح الشاهد أن الرجل بدأ بطعن أشخاص داخل متجر للسلع المخفضة يقع في الطابق السفلي للمركز التجاري، ثم واصل الاعتداء على آخرين أثناء صعوده عبر سلم متحرك، قبل أن يتمكن عدد من الأشخاص من السيطرة عليه.