حزب المصريين الأحرار يطلق أعمال لجنة التحول الرقمي وتطوير الأعمال بخبرات متخصصة

عقدت اللجنة المركزية للتحول الرقمي وتطوير الأعمال بحزب المصريين الأحرار، اجتماعها الأول، بمقر الحزب، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم السبّاق رئيس اللجنة.

وبحث الاجتماع أولويات عمل اللجنة وخططها التنفيذية، تمهيدًا لإطلاق برامج عملية تستهدف دعم أصحاب الشركات والمشروعات ورواد الأعمال، من خلال تعزيز الوعي القانوني والضريبي، وتبسيط المعلومات والإجراءات، وتوظيف أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور حسام أبو زيد، المعني بالملف القانوني، والدكتور محمد سعد غزال، المعني بملف الضرائب والمحاسبة، والإعلامية سيدة أحمد، إلى جانب المهندس بلال السبّاق، أمين سر اللجنة، حيث تناولت المناقشات إعداد محتوى توعوي وتدريبي متخصص، وتطوير آليات التواصل الإعلامي والرقمي، وتعزيز الحوكمة وحماية الحقوق ورفع كفاءة الإدارة المؤسسية.

وأكد الدكتور إبراهيم السبّاق أن انضمام هذه الخبرات يمثل إضافة نوعية لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أن دعم النائب الدكتور عصام خليل يعزز انطلاقتها نحو عمل مؤسسي يستثمر الكفاءات المتخصصة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اللجنة تستهدف تحويل الخبرات والمعرفة إلى برامج قابلة للتطبيق، تساعد أصحاب المشروعات على فهم حقوقهم والتزاماتهم، وتطوير أعمالهم والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة، مؤكدًا أن نجاح العمل يعتمد على تكامل أدوار الأعضاء وتوزيع المسئوليات ومتابعة النتائج.

واختُتم الاجتماع بلقاء خاص مع النائب عصام خليل، رئيس الحزب، لعرض التصورات العلمية والتنفيذية للبرامج المقترحة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لإطلاقها.