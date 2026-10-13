إصابة طفل بالرصاص الحي وعشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال المستمر لمدينة رام الله

أٌصيب طفل يبلغ من العمر (14 عاما) بالرصاص الحي أعلى الفخذ، وعشرات المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمدينة رام الله منذ صباح اليوم الثلاثاء، حسب ما ورد على لسان وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دوار التشريعي وسط مدينة رام الله، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، واستهدفت الصحفيين الموجودين في محيط المكان، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة داخل مدرسة ذكور رام الله.

ونقلا عن مصادر صحفية، أُصيب الزميلان مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي خالد مطاوع، بقنبلة صوت في اليد، ومراسل قناة «سكاي نيوز عربية» فراس لطفي بشظية في القدم، جراء إطلاق قنبلة غاز عليه بشكل مباشر.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت ساحة مجمع فلسطين الطبي، بمدينة رام الله، صباح اليوم، ونشرت قناصتها في محيط أبوابه، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد التنكيل به في الشارع الممتد من دوار التشريعي باتجاه بلدية رام الله، بالتزامن مع استمرار اقتحام المنطقة.