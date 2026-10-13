الصحة العالمية توثق 228 هجوما على خدمات الرعاية الصحية بالسودان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق 228 هجوما على خدمات الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل 2023، أسفرت عن مقتل ألفين و55 شخصا وإصابة 817 آخرين.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، الثلاثاء، بشأن تحذير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، الذي تعد منظمة الصحة العالمية عضوا فيه، من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان.

ولم يشر البيان إلى الجهة المسئولة عن الهجمات.

وذكر البيان أن "التصنيف المرحلي المتكامل" حذر من تزايد خطر المجاعة في بعض مناطق دارفور وكردفان، حيث أدت الصراعات والنزوح الجماعي والجفاف الشديد ونقص تمويل المساعدات الإنسانية إلى تدهور الأوضاع بوتيرة متسارعة.

وأشار إلى أن خدمات الرعاية الصحية في السودان محدودة جدا، وغالبا ما يتعذر الوصول إليها بصورة كاملة.

كما لفت إلى تزايد ندرة المياه النظيفة في أنحاء البلاد، مؤكدا أن ذلك يجعل السكان الذين يعانون سوء التغذية معرضين بشدة للأمراض والوفاة.

وشددت المنظمة على أنها تواصل دعم جهود الصحة والتغذية في أنحاء السودان.

وأوضحت أن 37% من المرافق الصحية في البلاد أصبحت خارج الخدمة بحلول عام 2026.

وكشفت المنظمة أن 23 بالمئة فقط من قيمة ندائها الإنساني البالغة 97.7 مليون دولار جرى تمويلها، مطالبة بزيادة المساعدات وضمان استمرار وصولها لمنع تفاقم الأوضاع.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.