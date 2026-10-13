حماس: اقتحام رام الله ومؤسساتها إمعان في وحشية الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» محمود مرداوي، أن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله، واستهداف المؤسسات الحقوقية والنسوية فيها يشكّل إمعانًا في وحشيته وسياسته القائمة على القمع والملاحقة والتنكيل، ومحاولة ضرب مقومات الصمود الفلسطيني.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إن اقتحام المؤسسات الحقوقية والنسوية في رام الله، ومصادرة الممتلكات والمحتويات من داخل مقر مؤسسة الضمير، يكشف استهداف الاحتلال للمؤسسات الفلسطينية التي تعمل في المجالين الحقوقي والإنساني.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف المؤسسات التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الأسرى والمواطنين.

وأكد أن استهداف المؤسسات الحقوقية لن ينجح في حجب حقيقة جرائم الاحتلال أو إسكات الأصوات التي تنقل معاناة الشعب الفلسطيني، ولن يزيد شعب فلسطين ومؤسساته وقواه إلا تمسكًا بالأرض والحق.

وشدد على أن هذه الجرائم والاعتداءات المتزامنة، من اقتحام المدن واستهداف المؤسسات إلى الاعتقالات، لن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعا مرداوي، المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسئولياتها إزاء تصاعد اعتداءات وجرائم الاحتلال، والتحرك العاجل لوقف بطشه ومحاسبة قادته المجرمين.