أمير قطر: تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن تعرّضت قطر لاعتداء على أراضيها من جانب إيران في انتهاك صارخ لسيادتها، وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ55 لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء.

وأكد أن تمسك قطر «بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن البلاد»، مضيفًا: «كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب».

وأشار إلى أن «سياسات الدولة قبل الأزمة، التي شملت تعزيز الاحتياطيات وخفض الدين العام وإعداد الموازنة على أسعار نفط متحفظة وتنمية الإيرادات غير النفطية، مكنت من استيعاب تداعيات هذه الأزمة حتى الآن».

وأوضح أن «التجربة أكدت أن صمود الدول يقوم على الاستعداد وتنوع الاقتصاد وكفاءة المؤسسات وتكافل المجتمع ومسئولية الأفراد».

وأضاف: «ليس هدفنا أن نعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة، بل أن نجعل التعافي منطلقًا لتسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الوطنية».

وفي سياق الحديث عن التطورات الإقليمية، شدد أمير قطر على أن القضية الفلسطينية تبقى في صدارة أولويات الدوحة، مؤكدًا أن «ما جرى في قطاع غزة يُعدّ بلا جدال إبادة جماعية».

ولفت إلى ضرورة إيجاد حلول لأزمات المنطقة في السودان وليبيا واليمن والصومال من خلال «توافقات سياسية مطلوبة تكون شاملة ومنصفة».