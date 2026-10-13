 بلغاريا تستدعي السفير الروسي بعد هجمات على سفن في محيط المياه الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلغاريا تستدعي السفير الروسي بعد هجمات على سفن في محيط المياه الإقليمية

صوفيا (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:03 ص

أعلن رئيس وزراء بلغاريا رومين راديف استدعاء السفير الروسي في صوفيا، عقب استهداف سفن خلال الليل في محيط المياه الإقليمية البلغارية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن راديف قال في بث حي عبر صفحته على موقع فيسبوك إنه تم استهداف سفينة تشيلسا 3 الأوكرانية للشحن، التي تحمل علم مالطا، نحو الساعة الواحدة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الثلاثاء، على بعد 18 ميلا بحريا قبالة ساحل بلغاريا بالقرب من مدينة بيالا.

وأضاف أن أفراد طاقم السفينة قالوا إنها تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة. وقد تم إنقاذهم جميعا.

وأشار راديف أنه وفقا لتقارير أولية، تعرضت سفينة أخرى للهجوم، وغرقت على بعد 17 ميلا بحريا عن قرية كرابيتس.

وقال: "نفتقر لدليل راسخ وواضح لتوجيه اتهامات ضد أي طرف معين"، مضيفا: "يشير المنطق إلى أن النتائج تصب في صالح الاتحاد الروسي".


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