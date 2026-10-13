النائب حسن عمار يطالب بتحرك عاجل لإعادة المصريين العالقين بعد تعليق رحلات الرياض: أولوية لا تحتمل التأخير

طالب النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بتحرك عاجل ومنسق من الحكومة والجهات المعنية وشركات الطيران المصرية، لتأمين عودة المواطنين المصريين المتضررين من تعليق الرحلات الجوية من وإلى الرياض، وتوفير بدائل سفر مناسبة تضمن عودتهم في أسرع وقت ممكن، في ظل تداعيات التطورات الأمنية التي طالت حركة الطيران، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة يجب أن ينطلق من مسئولية حماية المواطنين وصون حقوقهم، وعدم تركهم فريسة للارتباك أو الغموض في ظل ظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم.

وأكد عمار، في بيان له اليوم أن إدارة الأزمة لا تقتصر على انتظار استئناف الرحلات، وإنما تتطلب تحركًا عمليًا لتحديد البدائل المتاحة، سواء من خلال إعادة جدولة الرحلات أو توفير مسارات سفر بديلة وفقًا للظروف التشغيلية والأمنية، مع ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وشركات الطيران، بما يضمن تقليل فترات الانتظار وتخفيف الأعباء المالية والإنسانية عن المسافرين وأسرهم.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع آلية واضحة ومعلنة للتواصل مع المواطنين المتضررين، تتضمن تحديثات فورية بشأن مواعيد الإقلاع والتأجيل والإلغاء، وتوضيح الإجراءات المطلوبة والخيارات المتاحة أمام كل مسافر، محذرًا من أن غياب المعلومات الدقيقة يضاعف معاناة المواطنين، ويتركهم أمام حالة من عدم اليقين، خاصة في ظل وجود مسافرين قد ترتبط عودتهم بظروف عمل أو التزامات أسرية أو مواعيد علاجية لا تحتمل التأجيل.

وطالب عمار، بمنح الأولوية للحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن والأسر المصحوبة بأطفال، مع بحث آليات تقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتعامل بمرونة مع طلبات إعادة الحجز واسترداد قيمة التذاكر وفقًا للقواعد المنظمة، بما يمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ظروف لم يتسببوا فيها، مؤكدًا أن إدارة الأزمات تتطلب سرعة الاستجابة ووضوح الإجراءات إلى جانب كفاءة التنسيق بين مختلف الجهات.

وأشار النائب، إلى أن تداعيات التوترات الإقليمية تجاوزت حدود المواجهات العسكرية، لتفرض ضغوطًا مباشرة على حركة الطيران والسفر ومصالح المواطنين، الأمر الذي يستدعي استعدادًا أكبر للتعامل مع الطوارئ، وتفعيل خطط تضمن استمرارية الخدمات الأساسية للمسافرين، والحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة النقل الجوي.

وشدد النائب حسن عمار، على أن تأمين عودة المصريين وتوفير بدائل سفر واضحة ومعلنة يجب أن يتصدرا أولويات التحرك الرسمي، بالتوازي مع تكثيف الاتصالات الدبلوماسية والإقليمية لاحتواء التصعيد، مؤكدا أن كفاءة التعامل مع مثل هذه الظروف تُقاس بمدى سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وقدرة الجهات المعنية على توفير المعلومات الدقيقة والحلول العملية التي تحفظ سلامتهم وكرامتهم وتحد من معاناتهم.