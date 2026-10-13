مسئول روسي: مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 في هجمات أوكرانية على بيلجورود

قال القائم ‌بأعمال حاكم منطقة بيلجورود ​الروسية، ​ألكسندر شوفاييف، اليوم ​الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص ⁠لقوا حتفهم ​وأصيب 16 آخرون ​في هجمات أوكرانية استهدفت بيلجورود.



وأضاف شوفاييف ​أن شخصين قتلا في ‌هجوم ⁠وقع خلال الليل، بينما لقي رجل آخر ​حتفه ​إثر ⁠هجوم وقع يوم ​الجمعة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وعلى الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إن روسيا قصفت ما لا يقل عن ستة أهداف بقطاع الطاقة في غارات ​جوية سقط فيها قتلى في أوكرانيا.

وأشار إلى أن ‌هذه الهجمات تدل على أن موسكو لا تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك القطاع.

وذكر أن من الممكن أن تجرى الانتخابات ​الأوكرانية، المعلقة خلال فترة الحرب، إذا وافقت موسكو على وقف إطلاق ​نار شامل ⁠60 يوما.

ومن جانبها، قالت روسيا إن المحادثات جارية بخصوص وقف محتمل لإطلاق النار في قطاع الطاقة. وذكرالمتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه سيجري الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت ⁠المناسب. ​لكنه رفض اقتراح زيلينسكي بوقف إطلاق نار شامل 60 ​يوما.

وأضاف بيسكوف "قال كل من الرئيس فلاديمير بوتين ومسئولون آخرون في الكرملين مرارا بأننا لا نريد وقفا لإطلاق النار. نريد سلاما طويل ​الأمد، ونحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه".