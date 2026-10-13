ريشي سوناك: ترامب أحد أعراض انهيار النظام العالمي

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، إن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة "انتهى"، وإن العالم دخل مرحلة تتسم بتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وأضاف سوناك، في اليوم الأول من "منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد" في نيودلهي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "ليس سببا في ذلك، بل هو أحد أعراضه"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "العالم الذي نعيش فيه الآن هو عالم لا نعرف تماما ما الذي سيستقر عليه الوضع به، مما يخلق قدرا هائلا من الغموض الجيوسياسي، بل والمخاطر أيضا".

وأضاف: "تتغير أوضاع العالم على واقع جيوسياسي جديد، أصبحت فيه الصين الآن منافسا ندا للولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، في حين تتمتع دول، من بينها الهند ودول الخليج، بحرية أكبر في رسم مساراتها الخاصة.

كما حذر سوناك، الذي لا يزال عضوا في البرلمان البريطاني، من المخاطر الناجمة عن الاعتماد على الصين في الحصول على المعادن الحيوية والمكونات الأساسية المستخدمة في صناعة الأدوية.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن الجهود الرامية إلى الحد من مواطن الضعف هذه قد تجعل من الهند "مستفيدا كبيرا"، في ظل توجه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى شركاء موثوق بهم لتنويع سلاسل الإمداد.

وقال سوناك "إذا كنت تبحث عن شريك موثوق مثل الهند يمكنه توفير تلك المرونة، يبدو هذا لي المسار الصحيح الذي يتعين اتباعه".