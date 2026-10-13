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قفزت أسعار الغاز في أوروبا، الثلاثاء، إلى 96.3 دولارا لكل ميجاواط/ ساعة، مسجلة أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز ومخاوف بشأن انخفاض مستويات التخزين في القارة.

وبحلول الساعة 08:00 (ت.ج)، سجل سعر الغاز وفق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي المرجعي 86.2 يورو (96.3 دولارا) لكل ميغاواط/ ساعة، بارتفاع 2.4 بالمئة.

ويأتي الارتفاع وسط اضطرابات في الإمدادات جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستهداف ناقلات في مضيق هرمز.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96 بالمئة من احتياجاته النفطية و85% من الغاز.

وتبلغ مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي نحو 71.5 بالمئة حتى أكتوبر الجاري، مقابل متوسط موسمي يقدر بنحو 92 بالمئة، وفق منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا (خاصة).

وشكلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 57% من إجمالي الإمدادات، عقب تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج إثر اندلاع الحرب على إيران.

وتتعمق الأزمة مع زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

وتواجه إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز اضطرابات منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وسط خلافات بشأن الملاحة في المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.