بيرسيفيرانس تحطم رقما قياسيا في المسافة المقطوعة على المريخ

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حطمت مركبة الاستكشاف "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" الرقم القياسي لأطول مسافة تُقطع على سطح جرم سماوي خارج الأرض، بعدما اجتازت 45.22 كيلومترا على سطح المريخ.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته ناسا، الثلاثاء، بشأن مهمة المركبة على الكوكب الأحمر.

وأوضح البيان أن "بيرسيفيرانس" سجلت الرقم القياسي في يومها المريخي 2006، متجاوزة الرقم السابق البالغ 45.16 كيلومترا، الذي سجلته مركبة "أوبورتيونيتي" خلال استكشافها المريخ بين عامي 2004 و2018.

وذكر أن "بيرسيفيرانس" وصلت خلال 5 أعوام ونصف العام إلى المسافة التي قطعتها "أوبورتيونيتي" في نحو 15 عاما.

وبيّن أن نظام الملاحة الذاتية "أوتو ناف" أدى دورا مهما في تحقيق الرقم القياسي، إذ يتيح للمركبة اكتشاف العقبات وتحديد المسار الآمن على سطح المريخ.

وبفضل هذا النظام، قطعت المركبة أكثر من 90% من إجمالي مسافتها دون تدخل بشري.

ومددت ناسا مدة مهمة "بيرسيفيرانس" ووافقت على استمرارها حتى نهاية عام 2028 تقريبا، لمواصلة استكشاف حافة فوهة "جيزيرو" على المريخ.

ويُعتقد أن فوهة "جيزيرو" كانت تضم بحيرة في الماضي، فيما تبحث المركبة في التاريخ الجيولوجي للمنطقة ومدى توافر ظروف كانت ملائمة للحياة الميكروبية.

وسبق أن اكتشفت "بيرسيفيرانس" في صخرة تُعرف باسم "شيافا فولز" خصائص قد تمثل مؤشرات إلى احتمال احتضانها أشكالا مجهرية من الحياة في الماضي.