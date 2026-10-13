قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن روسيا والصين تساعدان إيران "بأي شكل من الأشكال"، مشيرًا إلى أن موسكو وبكين "ستخسران الكثير" إذا ساعدتا طهران.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه اطلع على تعليقات كتبها منتقدوه وخصومه بشأن مساعدة روسيا والصين لإيران، وأوضح أن "إذا كان الأمر حقيقيًا، فإن المساعدة تتم في نطاق محدود للغاية، ولكنني لا أعتقد أنهما تساعدان طهران بأي شكل من الأشكال. وستخسران الكثير إذا فعلا ذلك. وفي تلك الحالة سنعلم بشأن المساعدات سريعًا جدًا".

وفي يوليو الماضي، صرح الرئيس الأمريكي بأنه يثق في أن روسيا والصين لن تساعدا إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن انخراطهما في الموقف "سيكون سيئًا بالنسبة إليهما"، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

كما وصف ترامب في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنهما "محايدان" في ظل الحرب الإيرانية الأمريكية.

والشهر الماضي، حذر ترامب الرئيس الصيني من دعم إيران، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، ومن جانبه، أوضح السفير الأمريكي لدى الصين أن الصين لا تعتزم تقديم المساعدة لإيران.

ويأتي ذلك وسط تصريحات أدلى بها مسئول لبلومبرج، الأسبوع الماضي، بأن روسيا تزود إيران بالصواريخ.