القناة 13 العبرية: بلاغ مجهول بوجود قنبلة على متن طائرة هبطت في مطار بن جوريون بتل أبيب

أفادت القناة 13 العبرية بورود بلاغ من مجهول عن وجود قنبلة على متن طائرة هبطت في مطار بن جوريون في تل أبيب.

وورد بلاغ مجهول المصدر عن وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا" وهبطت في مطار بن جوريون، وعلى إثر ذلك تم إنزال الركاب من على متن الطائرة، وتجري حاليا عملية التدقيق في الوثائق، حسبما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ويذكر أن مطار بن جوريون كان الوجهة الأساسية لطائرة "فلاي دبي" التي تعرضت لحادثة قبل نحو أسبوعين، حيث اعتدى مساعد قائد الطائرة على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وذكر مسئولون إسرائيليون أن الركاب وطاقم الطائرة دخلوا قمرة ‌القيادة، وتغلبوا على مساعد الطيار، وحينها تمكن طياران آخران من شركة فلاي دبي كانا على متن الرحلة من الهبوط بالطائرة في تبوك بالسعودية.

وبعد أكثر من 10 ساعات، وصل الركاب إلى مطار بن جوريون في تل أبيب على متن طائرة بديلة تابعة لفلاي دبي، ووصف عدد منهم الأحداث بأنها معجزة، ورووا تفاصيل الاشتباك المحموم الذي حدث لمنع وقوع كارثة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووصف نتنياهو الحادثة بأنها "واقعة أمنية بالغة الخطورة"، مضيفا أن السلطات السعودية ستستجوب مساعد الطيار.

وقال نتنياهو إن الطائرة القادمة من دبي كان على متنها 174 شخصا، معظمهم إسرائيليون.