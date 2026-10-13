الزمالك والأهلي في مواجهتين حاسمتين بنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

يخوض فريقا الزمالك والأهلي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، مواجهتين في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، المقامة حاليًا في أنجولا، إذ يلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي، بينما يواجه الأهلي فريق كينشاسا الكونغولي.

ويبدأ الأهلي مواجهته أمام كينشاسا الكونغولي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي في السادسة مساءً، ضمن منافسات الدور ذاته.

وتمكن الأهلي والزمالك من تحقيق الفوز في جميع مباريات دور المجموعات، ليحسم كل فريق صدارة مجموعته ويتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لمنافسات الرجال غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تضم قائمة الزمالك كلًا من: هشام السبكي، ومحمد سامي، ويوسف ناجي، ومحمد مؤمن صفا «دودي»، وبلال مسعود، وحسن قداح، ويحيى الكردي، ومحمد عبد الغني، ومحمود علي، وعمر صادق «بيبو»، وحمزة توكل، وزياد حشاد، وأكرم يسري، وعبد الرحمن أشرف «بودي»، وأحمد حسام، ومصطفى بشير، ويوسف عمرو، وشادي خليل، وبيجاد مروان، وحسن أحمد.

تضم قائمة رجال يد الأهلي كلًا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وعبد العزيز إيهاب، وعبد الرحمن نبيل، وأحمد خيري، ومحمد هشام البسيوني «مودي»، ومحمد صلاح، وسيف هاني «فوكس»، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وخالد وليد، ومعاذ عزب، ونبيل شريف، ومحمود حسين، ومحسن رمضان، ومحمد عماد «أوكا»، ومحمد لاشين، وعمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي دحروج.