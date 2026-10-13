العكلوك يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للفلسطينيين وفرض عقوبات على إسرائيل

طالب المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لوقف جرائمها وإنهاء احتلالها، داعيًا الدول العربية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العكلوك خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، التي عُقدت لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال العكلوك إن دولة فلسطين تقدر تجاوب الدول العربية ودعمها لطلب عقد الدورة غير العادية، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل.

وشدد على ضرورة فرض العقوبات والمقاطعة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تجريم الاستيطان الاستعماري وإدراج عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن ذهاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السجون الدولية أو إلى مزبلة التاريخ لا يعني عودة إسرائيل إلى الحظيرة الدولية، وأن وقف عدوانها يتطلب مزيدًا من العقوبات، وليس الاكتفاء بالإدانات.

واستشهد العكلوك بتجربة جنوب أفريقيا في مواجهة نظام الفصل العنصري، معتبرًا أن العقوبات أسهمت في هزيمته، لتصبح جنوب أفريقيا، بحسب وصفه، منارة للحرية حول العالم.

وأوضح أن المخططات الإسرائيلية تستهدف حسم مستقبل الفلسطينيين عبر القتل أو التهجير أو تحويلهم إلى خدم مدنيين، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يُقتلوا جميعًا ولن يُهجروا من أرضهم.

وأشار إلى أن إسرائيل أنشأت نحو ألف حاجز عسكري وبوابة وساتر ترابي ومكعب إسمنتي في الضفة الغربية، بما يحولها إلى مناطق منفصلة ويقيد حركة نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني، ويجعل تنقلهم إلى مدارسهم ومزارعهم وعائلاتهم معاناة يومية.

وجدد العكلوك مطالبة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفتاوى محكمة العدل الدولية واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.



وفي سياق آخر، حذر العكلوك من اعتزام كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وللمكانة القانونية الدولية للمدينة، التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما دعا الدول العربية إلى تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس، مؤكدًا أن الدول العربية سبق أن أكدت عزمها اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية رادعة لمنع تكرار هذه الخطوات المخالفة للقانون الدولي.

واختتم العكلوك كلمته بالتأكيد على مواصلة العمل مع الشعوب والدول المحبة للسلام والمتمسكة بالقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وملاحقة إسرائيل على خلفية الجرائم التي ارتكبتها بحقه