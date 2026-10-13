مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في شمال نابلس ويجبرونهم على مغادرة أراضيهم

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، قاطفي الزيتون في منطقة النقب التابعة لأراضي بلدة بيت أمرين شمال نابلس، وأجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت قاطفي الزيتون في المنطقة المصنفة (أ)، وأجبرتهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح.

وأضافت المصادر، أن منطقة النقب تتعرض لهجمات متكررة من قبل المستوطنين، واعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، الذي يتعرض خلاله المزارعون في مناطق عدة لاعتداءات المستوطنين، التي تشمل سرقة الثمار وتقطيع الأشجار وإحراقها والاستيلاء على المحاصيل، لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وموسمهم الزراعي.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون الشهر الماضي 647 اعتداء، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس بـ342 اعتداء، ثم الخليل بـ272 اعتداء، وجنين بـ202 اعتداء، وبيت لحم بـ187 اعتداءً، وطولكرم بـ152 اعتداءً، والقدس بـ149 اعتداء.