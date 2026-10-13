قوات الاحتلال تقتحم ساحة مستشفى رام الله وتطلق الرصاص الحي في محيطه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، برفقة رافعتين، اقتحمت مدينة البيرة، وحي الطيرة، وبلدة سردا شمال رام الله، وسيّرت آلياتها في الشوارع.

وأشارت إلى قوات الاحتلال اقتحمت أيضا ساحة مستشفى رام الله الحكومي، وأطلقت الرصاص الحي في محيطه.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح ورضوض، فجر الثلاثاء، جراء اعتداء مستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي على عائلة في قرية تلفيت جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «الأناضول» بأن مستوطنين تنكروا بزي الجيش الإسرائيلي طرقوا باب منزل الفلسطيني يوسف منور أبو عيشة في قرية تلفيت، قبل أن يعتدوا عليه وعلى أفراد عائلته بـ«الضرب المبرح».

وأضافت المصادر، أن الاعتداء أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلة بجروح ورضوض، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، دون تحديد عددهم أو طبيعة إصاباتهم بالتفصيل.

وبالتزامن مع الهجوم، اقتحم الجيش الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في القرية، وفق المصادر ذاتها.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في إرهاب المستوطنين، بما يشمل الاعتداء على الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم وتجمعاتهم السكنية.