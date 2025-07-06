باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى في كراتشي إلى 27 شخصيا

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى في كراتشي إلى 27 شخصا، حيث دخلت عملية البحث يومها الثالث وتردد أن 3 أشخاص على الأقل مازالوا مدفونين تحت الأنقاض، طبقا للمتحدث باسم مؤسسة إدهي الباكستانية الخيرية المعنية بالخدمات الإنسانية اليوم الأحد.

وانتشل رجال الإنقاذ حتى الآن 27 جثة من بينها جثث 15 رجلا و9 نساء وصبي "10 سنوات"، وطفلة تبلغ عاما ونصف من تحت الأنقاض، بينما يتلقى 3 أشخاص العلاج، حسب إدارة المستشفى، طبقا لما ذكرته صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

واستخدمت معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، بينما استخدم رجال الإنقاذ جهاز تحديد مكان الأشخاص المحاصرين وهو جهاز يكشف دقات القلب تحت الأنقاض لتحديد الناجين.

وفي وقت سابق، شكلت حكومة السند، لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الحادث وكلفت بتقديم تقرير بحلول غد الاثنين.

وتسابق السلطات، الزمن لتحديد مواقع الأحياء وانتشال الجثث من تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار في منطقة بغدادي أمس الأول الجمعة.

وبينما العدد المحدد للسكان غير معروف حتى الآن، قال مسئولون في الإدارة المحلية، إن حوالي 100 شخص ربما كانوا مقيمين في المبنى، وتنتظر الأسر بفارغ الصبر أنباء عن ذويها.

وانهيار المباني أمر شائع في باكستان، حيث إنه لا يتم تطبيق معايير البناء بصرامة، ويتم بناء العديد من المباني بمواد دون المستوى المطلوب وغالبا ما تتجاهل لوائح السلامة لخفض التكاليف.