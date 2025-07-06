وافق الكابنيت الحربي السياسي والأمني، بعد اجتماع استمر خمس ساعات ونصف، على إنشاء مناطق مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية تفصل السكان عن حماس.

وصوّت الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية.

وجرت المناقشة قبيل مغادرة وفد إسرائيلي مُخطط له إلى الدوحة لمحادثات صفقة التبادل، رغم إعلان إسرائيل أن التغييرات التي طالبت بها حماس في الاتفاق الجزئي "غير مقبولة"، وقبل سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على المضي في هذه الخطة، رغم الخلافات حول تفاصيلها.

في حال التوصل إلى اتفاق، ستُنشأ المناطق الإنسانية التي أقرّها الكابنيت جنوب محور موراغ، "فيلادلفي 2"، حيث يريد نتنياهو نقل جميع سكان غزة.

ويخشى رئيس أركان جيش الاحتلال، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، من أن يؤدي نزوح جماعي للفلسطينيين إلى المنطقة في ظل الوضع الإنساني الصعب إلى إلحاق الضرر بالجنود.

وفي ظل ذلك، يتهم بن غفير وسموتريتش الجيش بالتخبط وعدم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستيلاء على 75% من أراضي قطاع غزة في العملية الحالية "عربات جدعون".

وخلال الجلسة، اندلع نقاش حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الأركان إيال زامير، وصل إلى مشادة صاخبة، مما دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتدخل بعنف لفظي، وطرق على الطاولة مطالبا بوقف التراشق الشخصي وتحويل النقاش إلى مسار مهني وموضوعي.

واطلع الوزراء على آخر المستجدات بشأن صفقة الأسرى، وردّ حماس غير المقبول من إسرائيل، ومغادرة الوفد اليوم إلى الدوحة لإجراء مباحثات التهدئة، والتي ستستند إلى الخطة القطرية التي قبلتها إسرائيل. إلا أن أهمية مغادرة الوفد إلى قطر تكمن في تقدير إسرائيل أن الخلافات مع حماس ليست كبيرة.

كما قدّم نتنياهو عرضًا لمجلس الوزراء قبل اجتماعه غدًا في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويبدو أن الاجتماع لن يُعقد إلا يوم الاثنين الساعة 6:30 مساءً بتوقيت واشنطن (3:30 صباحًا بتوقيت إسرائيل). ولم يتضح بعد ما إذا كان سيُعقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع. وقد رحّب ترامب أمس برد حماس، وقال إنه "قد يكون هناك اتفاق خلال أسبوع".

توقعت مصادر مطلعة على المفاوضات أن تطرح حماس مطالب جديدة وتقول "نعم، ولكن" - بهدف الضغط عليها للحصول على المزيد من التنازلات.

وقدّرت المصادر أن نتنياهو سيضطر إلى إبداء مرونة لتجنب إفشال المحادثات.