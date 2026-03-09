قطر تعزي الإمارات في ضحايا سقوط طائرة عمودية

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالاً هاتفياً، مع وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأعرب رئيس الوزراء القطري، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في استشهاد اثنين من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، أثناء أدائهما مهامهما الوطنية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها من كل سوء.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، مصرع 2 من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع أثناء أداء واجبهما الوطني بالدولة.