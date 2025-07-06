كشفت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عميدة كلية الفنون البصرية والإبداع، عن تفاصيل علاقتها الأبوية بشقيقها الأكبر، الفنان الراحل عزت أبو عوف، والتحولات الكبرى في حياة زوجها الفنان نبيل علي ماهر.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية «المحور» إنها الأصغر سنا بين أشقائها، مشيرة إلى أن شقيقها الراحل عزت أبو عوف كان يكبرها بـ 15 عامًا، متابعة: «كان حنين جدًا، يعاملني كابنته تمامًا، مثل ابنته المخرجة مريم أبو عوف رغم فرق السن».

وأشارت إلى أن والدتها انتظرت 8 سنوات بعد ميلاد الفنان عزت أبو عوف، واصفة شقيقتها الفنانة مها أبو عوف رحمها الله، بأنها «النسخة الأنثى من عزت، استنساخ حقيقي»، فيما كانت شقيقتها منى هي الأقرب إليه وصديقته المقربة.

وروت قصة دخول زوجها، الفنان نبيل علي ماهر، عالم التمثيل، والذي كان زميلها في فرقة «فور إم» الموسيقية، مشيرة إلى أنه كان موسيقيا ومؤلفا موسيقيا ناجحا، وقدم أعمالا مهمة لفنانين كبار مثل الزعيم عادل إمام وكل أفلام الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وأشارت إلى أن ابتعاده عن الموسيقى كان تحولا فرضته الظروف، خاصة خلال فترة جائحة كورونا التي شهدت تراجعًا في الإنتاج، موضحة أن نقطة التحول عندما طلب منه صديق لابنهما المشاركة في فيلم تخرجه والذي نال جائزة التمثيل الأولى في ميلانو.

وأوضحت أن الفيلم لفت أنظار المخرجين المصريين، وعلى رأسهم المخرج عمرو عرفة الذي منحه دورًا مع الفنانة يسرا، لتتوالى بعدها الأدوار، وكان أبرزها دوره كـ «عم جميل» في مسلسل «حالة خاصة».

وتحدثت عن علاقتها بالله عز وجل، قائلة: «أنا ما أحبش أزعل ربنا»، مشيرة إلى أن هذا الإحساس نابع من تربيتها وخبراتها التي صقلتها، معقبة: «كلنا نخطئ ونتعلم من أخطائنا، لكن هناك أخطاء تمثل خطا واضحا لا يمكن تجاوزه».