 جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي

الأناضول
نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 10:27 ص

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأحد، أنها استهدفت بـ"نجاح" مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين)، عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد (بن جوريون) في منطقة يافا (تل أبيب) المحتلة، وذلك بصاروخٍ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين2".

وأضاف أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسبّبت في هروب الملايين من الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

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