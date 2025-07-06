موسيالا قد يخضع لجراحة في أمريكا للاشتباه بكسر في الساق

ربما يخضع جمال موسيالا، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، لعملية جراحية في الولايات المتحدة للاشتباه بإصابته بكسر في الساق، حيث من المتوقع ألا يعود مع بعثة النادي لألمانيا اليوم الأحد، بعد خروج الفريق من كأس العالم للأندية.

وصرح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، بأن أطباء الفريق مازالوا يخططون للخطوات التالية بعد إصابة موسيالا في ساقه اليسرى بنهاية الشوط الأول من مباراة دور الثمانية التي خسرها بايرن صفر / 2 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض موسيالا لالتواء شديد في ساقه أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة أمام جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان وويليان باتشو، مدافع الفريق الفرنسي.

ووضع دوناروما يده على وجهه من الصدمة، وبدا لاعبو الفريقين في حالة ذهول عند استبدال موسيالا.

وقال فينسنت كومباني مدرب بايرن بعد المباراة "يبدو أنها إصابة في الكاحل أو أي نوع آخر من الإصابات، ليس لدي تشخيص دقيق للإصابة".

من جانبه، اتهم مانويل نوير، حارس مرمى بايرن، دوناروما بالتدخل المتهور عندما قال للصحفيين "لقد كان موقفا لا يتعين عليك بالضرورة أن تدخل بهذه الطريقة".

وتابع "هذا تهور، فأنت ببساطة تتقبل بذلك إصابة خصم أو زميل لك في الفريق".

وتساءل نوير أيضا عما إذا كان دوناروما تأثر حقا بما جرى لموسيالا، مضيفا: "ذهبت إليه وقلت له: ألا تريد الذهاب إلى هناك؟ جمال يرقد هناك، ومن المرجح أن يبقى في المستشفى، فهو يعاني من إصابة خطيرة. من باب الاحترام أن تذهب إلى هناك، وتتمنى له الشفاء العاجل، وتقدم اعتذارًا بسيطا".

وأكد نوير في الوقت ذاته أنه لا يعتقد أن دوناروما تسبب في الإصابة عمدا، وهو رأي أيده إيبرل، الذي انتقد حارس سان جيرمان أيضا.

وأشار إيبرل "لم يعر الأمر اهتماما كبيرا لوجود شخص ما هناك. لا أريد أن يفهم ذلك على أنه اتهام، لكنني أتحمل المخاطرة بالطبع".

ووجه دوناروما لاحقا رسالة لموسيالا عبر حسابه على تطبيق (إنستجرام)، حيث قال: "أدعو لك بالشفاء العاجل". كما أعرب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن أمله في أن يتعافى موسيالا بشكل جيد.

وكشف كومباني "موسيالا كان يمر بفترة حساسة، ولم يكن وضعه جيدا، نأمل أن يمر بظروف أفضل".

وتابع المدرب البلجيكي "الإصابة أمر صعب بالنسبة للاعبين، لأن كرة القدم حياتهم، وجمال يعيش من أجل اللعبة، وقد تعافى مؤخرا من انتكاسة أبعدته طويلا، لدرجة تشعرك بالعجز".

وأوضح "لست غاضبا من الخسارة بل حزين لما حدث للاعب يعشق كرة القدم، كما أنه ركيزة مهمة لنا".

وجاءت هذه الإصابة في أول مشاركة لموسيالا أساسيا منذ تعرضه لإصابة عضلية قبل ثلاثة أشهر.

كان موسيالا قد غاب عن بقية مباريات بايرن بالدوري الألماني خلال الموسم المنصرم، وعن نهائيات دوري الأمم الأوروبية مع منتخب ألمانيا، قبل أن يعود للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث شارك كبديل في المباريات السابقة.

وتحدث كونراد لايمر، لاعب خط وسط بايرن، عن إصابة موسيالا حيث قال: "من المؤلم للغاية فقدان لاعب مثله. كان بإمكانكم رؤية مدى روعته في الشوط الأول".

من ناحيته، أعرب توماس مولر، الذي خاض آخر مباراة له مع بايرن بعد 25 عاما في النادي، عن صدمته أيضا.

وأشار مولر: "إنه لأمر قاس للغاية. لسنا آلات، لدينا علاقات شخصية. أتمنى له الشفاء العاجل. إنه لاعب مهم للغاية".