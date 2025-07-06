سجل مطار القاهرة الدولي، أداءً تشغيليًا متميزًا خلال شهر يونيو 2025، حيث استقبل المطار نحو 2 مليون و390 ألفا و855 راكبا عبر 17 ألفا و919 رحلة جوية.

ووفقًا للإحصائيات، بلغ عدد الركاب المغادرين عبر مطار القاهرة مليون و98 ألفا و938 راكبا على متن 8 آلاف و934 رحلة، فيما استقبل المطار مليون و291 ألفا و917 راكبا قادمين على متن 8 آلاف و985 رحلة.

يأتي هذا النمو في الحركة الجوية نتيجة لتطبيق منظومة تشغيل دقيقة أسهمت في تقليص فترات الانتظار، وتحسين انسيابية حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول، إلى جانب التوسع في الخدمات الحديثة بالمطار، ومنها تفعيل خدمات إنهاء الإجراءات الذاتية وتركيب لوحات إرشادية جديدة تُسهم في تسهيل حركة المسافرين.