تقارير: واشنطن تدرس استراتيجيات لتأمين أو استخراج المواد النووية الإيرانية

أفادت قناة "سي بي أس" الأمريكية، بأن واشنطن تعمل على وضع استراتيجيات وبلورة خيارات لتأمين أو استخراج المواد النووية الإيرانية، وفقا لعدة أشخاص اطلعوا على هذه المناقشات.



ووفق القناة، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دراسة خيارات ميدانية للتعامل مع المواد النووية الإيرانية المفقودة، بما في ذلك سيناريو إرسال قوات خاصة أمريكية إلى داخل إيران لتأمين هذه المواد أو استخراجها، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس" عن مصادر مطلعة على المناقشات الجارية.

وذكر مسؤولون أن التخطيط يتركز على احتمال استخدام وحدات من قيادة العمليات الخاصة المشتركة (JSOC)، وهي قوة نخبوية شديدة السرية تكلف عادة بأكثر مهام مكافحة الانتشار حساسية، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أن الرئيس لم يتخذ قرارا بعد بشأن تنفيذ مثل هذه العملية، وأن توقيت أي تحرك محتمل لا يزال غير واضح حتى مساء الجمعة.

وبينما امتنع متحدثون باسم البيت الأبيض والبنتاغون عن التعليق، تؤكد هذه التسريبات أن واشنطن تدرس خيارات ميدانية عالية المخاطر في إطار الحرب الدائرة مع إيران، بهدف منع طهران من إعادة استخدام المواد النووية عالية التخصيب التي يعتقد أنها لا تزال في مواقع تحت الأرض داخل البلاد.