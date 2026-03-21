وزير الخارجية الإيراني: طهران لن تقبل بوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة أنباء "كيودو" أن طهران لا تنوي الموافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل.



وقال عراقجي: "لن نقبل بوقف إطلاق النار. نريد نهاية كاملة وشاملة ودائمة للحرب".

وأكد أن طهران تريد التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، وليس وقفا مؤقتا للأعمال القتالية.

بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ستكون مستعدة لوقف الحرب مع إيران في الوقت الذي ستكون فيه الولايات المتحدة مستعدة أيضا لوقف الحرب، مؤكدا عدم رغبته في "وقف إطلاق النار".

وتتواصل الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، التي دخلت يومها الـ22، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية، إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها طهران داعمة للعمل العسكري ضدها.